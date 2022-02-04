Euro
15.56
0.22%
Dolar
13.56
-0.07%
Altın
787.75
-0.01%
Borsa
1958
-2.21%
Bitcoin
507.977
0.73%
BTXN Coin
33.46
5.61%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 4 C

    ABD'de kar fırtınası: 4 bin uçuş iptal edildi

    ABD'nin orta bölgesinde etkisini sürdüren kar fırtınası yüzünden 4 binden fazla uçuş iptal edilirken, 100 bine yakın kişi elektriksiz kaldı.
    • AA
    • 04.02.2022 - 06:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de kar fırtınası: 4 bin uçuş iptal edildi

    ABD'nin orta eyaletlerinde yaklaşık 100 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi etkileyen kar fırtınası, hava trafiğini takip eden FlightAware'e göre 4 binden fazla uçuşun iptaline neden olurken birçok eyalette tehlikeli ulaşım koşullarına yol açtı.

    ELEKTRİK HATLARI KOPTU, KAZALAR YAŞANDI

    Ülkenin güney ve orta-batı eyaletlerinde şiddetli rüzgar ve buzlanma yüzünden yollarda ve elektrik hatlarında daha da ciddi sorunların yaşanabileceği belirtildi.

    Aşırı kar yağışı yüzünden Missouri'de otoyollar kapanırken Indiana'da birçok kaza meydana geldi ve New Mexico'da çoğu resmi daire kapalı kaldı.

    ABD de kar fırtınası: 4 bin uçuş iptal edildi #1

    ANİ SU BASKINI UYARISI

    Ulusal Hava Servisinin internet sayfasındaki bilgilendirmeye göre, Texas'tan New England bölgesine kadar uzanan geniş bir alanda yoğun kar yağışının devam edeceği ve ülkenin güneyindeki bazı eyaletlerde ani su baskınlarının görülebileceği vurgulandı.

    ABD de kar fırtınası: 4 bin uçuş iptal edildi #2

    100 BİNE YAKIN İNSAN ELEKTRİKSİZ KALDI

    Kamu hizmetlerini takip eden PowerOutage kurumuna göre, sabah saatlerinden itibaren Texas'ta yaklaşık 70 bin ve Arkansas'ta 25 bin müşterinin elektriği olumsuz hava şartları yüzünden kesildi.

    ABD de kar fırtınası: 4 bin uçuş iptal edildi #3

    ABD'de 2021'in yaklaşık aynı döneminde, şiddetli kutup soğukları nedeniyle milyonlarca kişi elektriksiz kalmış, şubat ortasına denk gelen yaklaşık bir haftalık süre içinde 69 kişi hayatını kaybetmişti.

    ABD de kar fırtınası: 4 bin uçuş iptal edildi #4

    ABD de kar fırtınası: 4 bin uçuş iptal edildi #5

    ABD de kar fırtınası: 4 bin uçuş iptal edildi #6


    Görüş Bildir