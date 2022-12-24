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    ABD’de kar fırtınası etkisi:50 araç birbirine girdi

    Kar fırtınasının etkili olduğu Ohio eyaletinde buzlanan yolda, 50 aracın birbirine girdiği zincirleme kaza yaşandı. Kazada 4 kinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
    • 24.12.2022 - 16:21
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 17:00
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    ABD’de kar fırtınası etkisi:50 araç birbirine girdi

    ABD’de etkili olan kar kasırgası ile sıcaklıklar sıfırın altına düştü.

    Şiddetli rüzgarların da etkisi ile hayat adeta durdu.

    Ohio eyaletinde yer alan ve Chicago-Pittsburgh arasındaki ulaşımı sağlayan Ohio Turnpike yolunda buzlanma ve azalan görüş mesafesi nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi.

    50 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada, 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Araçlar, iş makineleri ile kaldırıldı

    Kazanın yaşandığı yolda trafik çift yönlü olarak kapatıldı. İş makineleri, kazaya karışan araçları çekmek için 7 saat boyunca çalıştı.

    Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

    ABD’de kar fırtınası etkisi:50 araç birbirine girdi VİDEO

    5 bin 700 uçuş iptal edildi

    İHA’nın haberine göre; kar fırtınası nedeniyle havayolu ulaşımını da etkiledi. Uçuş takip sitesi FlightAware.com'a göre iptal edilen uçuşların sayısı 5 bin 700'ü aştı.

    Yaklaşık 1 milyon ev, elektriksiz kaldı

    Ülkenin büyük bir bölümünde etkili olan fırtına, doğuda ve Teksas'ta yaklaşık 1 milyon ev ve iş yerini de elektriksiz bıraktı.

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