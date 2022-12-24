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- ABD’de kar fırtınası etkisi:50 araç birbirine girdi
ABD’de kar fırtınası etkisi:50 araç birbirine girdi
- 24.12.2022 - 16:21
- Güncelleme : 24.12.2022 - 17:00
ABD’de etkili olan kar kasırgası ile sıcaklıklar sıfırın altına düştü.
Şiddetli rüzgarların da etkisi ile hayat adeta durdu.
Ohio eyaletinde yer alan ve Chicago-Pittsburgh arasındaki ulaşımı sağlayan Ohio Turnpike yolunda buzlanma ve azalan görüş mesafesi nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi.
50 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada, 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Araçlar, iş makineleri ile kaldırıldı
Kazanın yaşandığı yolda trafik çift yönlü olarak kapatıldı. İş makineleri, kazaya karışan araçları çekmek için 7 saat boyunca çalıştı.
Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
ABD’de kar fırtınası etkisi:50 araç birbirine girdi VİDEO
5 bin 700 uçuş iptal edildi
İHA’nın haberine göre; kar fırtınası nedeniyle havayolu ulaşımını da etkiledi. Uçuş takip sitesi FlightAware.com'a göre iptal edilen uçuşların sayısı 5 bin 700'ü aştı.
Yaklaşık 1 milyon ev, elektriksiz kaldı
Ülkenin büyük bir bölümünde etkili olan fırtına, doğuda ve Teksas'ta yaklaşık 1 milyon ev ve iş yerini de elektriksiz bıraktı.