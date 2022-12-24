Kar fırtınasının etkili olduğu Ohio eyaletinde buzlanan yolda, 50 aracın birbirine girdiği zincirleme kaza yaşandı. Kazada 4 kinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

ABD’de etkili olan kar kasırgası ile sıcaklıklar sıfırın altına düştü.

Şiddetli rüzgarların da etkisi ile hayat adeta durdu.

Ohio eyaletinde yer alan ve Chicago-Pittsburgh arasındaki ulaşımı sağlayan Ohio Turnpike yolunda buzlanma ve azalan görüş mesafesi nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi.

50 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada, 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Araçlar, iş makineleri ile kaldırıldı

Kazanın yaşandığı yolda trafik çift yönlü olarak kapatıldı. İş makineleri, kazaya karışan araçları çekmek için 7 saat boyunca çalıştı.

Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

ABD’de kar fırtınası etkisi:50 araç birbirine girdi VİDEO



5 bin 700 uçuş iptal edildi

İHA’nın haberine göre; kar fırtınası nedeniyle havayolu ulaşımını da etkiledi. Uçuş takip sitesi FlightAware.com'a göre iptal edilen uçuşların sayısı 5 bin 700'ü aştı.

Yaklaşık 1 milyon ev, elektriksiz kaldı

Ülkenin büyük bir bölümünde etkili olan fırtına, doğuda ve Teksas'ta yaklaşık 1 milyon ev ve iş yerini de elektriksiz bıraktı.