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    ABD'de kar fırtınası, havalimanlarında kaosa neden oldu

    Binlerce seferin etkilendiği ülkede çok sayıda biriken sahipsiz çanta görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2022 - 14:15
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 14:17
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    ABD'de kar fırtınası, havalimanlarında kaosa neden oldu

    ABD'de hayatı adeta felç eden yoğun kar yağışı, hava ulaşımını durma noktasına getirdi.

    Ölümlere yol açan kış fırtınası, hafta sonu tatili sırasında seyahat etmek isteyenlerin planlarını bozdu.

    Binlerce sefer etkilendi

    Hava yolları ülke genelinde yüzlerce uçuşu yeniden iptal etmek zorunda kaldı. ABD varışlı ve çıkışlı 1700'den fazla uçuş askıya alınırken, yaklaşık 3 bin sefer de ertelendi.

    ABD'de kar fırtınası, havalimanlarında kaosa neden oldu ViDEO

    Havalimanlarında uçuş iptalleri

    Seyahat iptalleri en fazla Hartsfield-Jackson Atlanta, Denver, Baltimore/Washington, ve Chicago Midway havalimanlarında görüldü.

    Özellikle Denver'da sert hava koşulları nedeniyle birçok aksilik yaşandı. Sefer iptalleri nedeniyle biriken valizler kameraya yansıdı.

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    Sahipsiz valizler birikti

    Newsweek'in aktardığına göre, valiz kontrolü için bekleme süreleri bir buçuk saati buldu.

    Kaotik bir hafta sonundan kalan yüzlerce sahipsiz çanta, taşıma bantlarının üzerinde ve yakınında dizildi.

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