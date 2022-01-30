Kar fırtınası sırasında pistte duramayan bir uçak, kaza yaptı.

ABD’deki kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor.

Şikago kentindeki O’Hare Uluslararası Havalimanı’nda China Airlines’a ait bir jumbo jet kargo uçağı pistte kayarak içinde bagajların bulunduğu arabalara çarptı.

YARALANMA YA DA CAN KAYBI OLMADI

Cuma günü yerel saatle 05.10'da yaşanhan kazada uçağın bir motorunun ve bazı bölümlerinin hasar gördüğü öğrenildi. Kazada yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

ABD’de kargo uçağı kayarak bagaj arabalarına çarptı