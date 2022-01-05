Euro
15.1262
-0.17%
Dolar
13.4097
0.02%
Altın
782.5930
0.01%
Borsa
1,963.59
1.92%
Bitcoin
624.052
1.54%
BTXN Coin
33.80
0.65%
10ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 10 C

    ABD'de karla tanışan panda doyasıya eğlendi

    ABD'nin başkenti Washington'daki Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde ilk kez kar gören pandanın keyifli anları görüntülendi.
    • İHA
    • 05.01.2022 - 00:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de karla tanışan panda doyasıya eğlendi

    ABD'de yoğun kar ve fırtına etkisini sürdürüyor. Başkent Washington'a dün düşen yılın ilk karı hayatı olumsuz etkilerken, devlet daireleri ve okullar kapatıldı.

    Kentteki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde ise gülümseten anlar yaşandı. Bahçedeki 16 aylık panda Xiao Qi Ji, ilk kez kar gördü.

    KARDA YUVARLANDI

    Karla tanışan panda, bahçeyi kaplayan karda yuvarlanarak karın keyfini çıkardı. Diğer pandayla birlikte de oynayan Ji, doyasıya eğlendi. İki pandanın keyifli anları güvenlik kamerasına yansırken, yoğun kar yağışı nedeniyle hayvanat bahçesi ziyarete kapatıldı.

    ABD de karla tanışan panda doyasıya eğlendi #1

    ABD de karla tanışan panda doyasıya eğlendi #2

    ABD de karla tanışan panda doyasıya eğlendi #3


    Görüş Bildir