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    ABD'de kaya parçasının kopma anı kamerada

    Olay sırasında yolda ilerleyen sürücü, o anları kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2020 - 17:52
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    ABD'de kaya parçasının kopma anı kamerada #1

    ABD'de kaya parçalarının koparak otoyola düşme anı görüntülendi.

    Idaho eyaletindeki Rota 95 yolunda ilerleyen Carmen Escalera ve ailesi korku dolu anlar yaşadı.

    Aniden kopan kayalar, Riggins ve New Meadows arasını ulaşıma kapattı. Escalera, oluşan manzarayı saniye saniye kaydetti.

    KAYA PARÇALARI YOLU KAPATTI

    Idaho polisi, kuzey ve güney bölge arasındaki ulaşımın kesildiğini bildirdi. Yerel medyaya göre, yolun ne zaman açılacağı belirsizliğini koruyor.

    ABD'de kaya parçasının kopma anı kamerada VİDEO

    ABD'de kaya parçasının kopma anı kamerada #2

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