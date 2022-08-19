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ABD'de kaybolan alzheimer hastasını 2 yaşındaki bebek buldu

ABD'de kaybolan alzheimer hastasını 2 yaşındaki bebek buldu

Bahçede oynarken bir çift ayak fark eden minik bebek, annesini harekete geçirdi. Ayakların kaybolan alzheimer hastası kadına ait olduğu öğrenilirken, minik bebek ülkede kahraman ilan edildi.