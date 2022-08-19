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    ABD'de kaybolan alzheimer hastasını 2 yaşındaki bebek buldu

    Bahçede oynarken bir çift ayak fark eden minik bebek, annesini harekete geçirdi. Ayakların kaybolan alzheimer hastası kadına ait olduğu öğrenilirken, minik bebek ülkede kahraman ilan edildi.
    • 19.08.2022 - 09:08
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    ABD'de kaybolan alzheimer hastasını 2 yaşındaki bebek buldu

    ABD'de, 2 yaşındaki bebek dikkati sayesinde yaşlı kadının hayatını kurtardı.

    Georgia bölgesindeki evlerinin arka bahçesinde oynayan Ethan Moore bebek, ormanlık bölgede ayak gördü.

    "Ayaklar"

    O sırada 'Ayaklar' diye seslenen minik bebek, ailesini harekete geçirdi.

    Ormanlık alana giden aile, burada günlerdir aranan 82 yaşındaki alzheimer hastası kadını buldu.

    Yaşlı kadın tedaviye alındı

    Anne, yaşadığını fark ettiği kadın için acilen sağlık ekiplerini çağırdı.

    Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 82 yaşındaki Nina, acilen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    ABD de kaybolan alzheimer hastasını 2 yaşındaki bebek buldu #1

    Taburcu olur olmaz kahramanıyla tanıştı

    Tedavisi tamamlanınca hastaneden taburcu edilen Nina'nın ilk işi, hayatını kurtaran küçük kahraman Ethan ile tanışmak oldu.

    Minik bebek, ülkesinde 'kahraman' ilan edildi, televizyon kanallarında boy gösterdi.

    Sosyal medyada viral oldu

    Çocukları çok sevdiği öğrenilen Nina, Ethan'a bir çanta dolusu oyuncak ve balon getirdi.

    İkilinin birlikte geçirdiği anlar sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

    ABD de kaybolan alzheimer hastasını 2 yaşındaki bebek buldu #2

    ABD de kaybolan alzheimer hastasını 2 yaşındaki bebek buldu #3


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