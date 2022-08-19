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- ABD'de kaybolan alzheimer hastasını 2 yaşındaki bebek buldu
ABD'de kaybolan alzheimer hastasını 2 yaşındaki bebek buldu
- 19.08.2022 - 09:08
ABD'de, 2 yaşındaki bebek dikkati sayesinde yaşlı kadının hayatını kurtardı.
Georgia bölgesindeki evlerinin arka bahçesinde oynayan Ethan Moore bebek, ormanlık bölgede ayak gördü.
"Ayaklar"
O sırada 'Ayaklar' diye seslenen minik bebek, ailesini harekete geçirdi.
Ormanlık alana giden aile, burada günlerdir aranan 82 yaşındaki alzheimer hastası kadını buldu.
Yaşlı kadın tedaviye alındı
Anne, yaşadığını fark ettiği kadın için acilen sağlık ekiplerini çağırdı.
Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 82 yaşındaki Nina, acilen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Taburcu olur olmaz kahramanıyla tanıştı
Tedavisi tamamlanınca hastaneden taburcu edilen Nina'nın ilk işi, hayatını kurtaran küçük kahraman Ethan ile tanışmak oldu.
Minik bebek, ülkesinde 'kahraman' ilan edildi, televizyon kanallarında boy gösterdi.
Sosyal medyada viral oldu
Çocukları çok sevdiği öğrenilen Nina, Ethan'a bir çanta dolusu oyuncak ve balon getirdi.
İkilinin birlikte geçirdiği anlar sosyal medyada binlerce beğeni aldı.