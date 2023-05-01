ABD’de kayıp kız çocuğunu İHA buldu Kırsal alanda kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu, polis ekiplerinin insansız hava aracıyla bulundu. Tespit edilen çocuk, kurtarılarak ailesine teslim edildi.

DHA

ABD’nin Washington eyaletindeki Kittitas ilçesinde yaşayan bir aile, polisi arayarak 3 yaşındaki kızlarının kaybolduğunu bildirdi.

Kırsal bir bölgede yaşayan ailenin yardımına Kittitas Şerif Departmanı yetişti.

İHA tespit etti

Arama kurtarma çalışmaları ise insansız hava aracıyla yapıldı.

Aramaya köpekler ve bir helikopter de katıldı.

İnsansız hava aracı, kız çocuğunu yaşadığı evin 300 metre ilerisinde tek başına yürürken tespit etti.

Çocuk, 2 saatte ailesine kavuştu

Polis ekipleri daha sonra kızın bulunduğu noktaya yönlendirildi.

Küçük çocuk, kayboluşundan yaklaşık 2 saat sonra ailesine teslim edildi.