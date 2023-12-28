ABD'de kaza yapan şoför, 6 gün sonra aracında sıkışmış halde bulundu

AA
ABD'de görenleri şaşkına çeviren bir kaza meydana geldi.
BBC'nin haberine göre, Matthew Reum (27), 20 Aralık'ta yaptığı kaza sonucu kamyonuyla eyalete bağlı Portage ilçesi yakınlarındaki bir köprünün altına devrildi.
Kazadan 6 gün sonra iki balıkçı buldu
Indiana'da iki balıkçı, köprü altında Reum'u kazadan 6 gün sonra kamyonunda sıkışmış halde buldu.
Hastaneye kaldırılan ve bir bacağı kesilen Reum'un tedavisine devam edildiği bilgisi paylaşıldı.
Günlerce su içerek hayatta kaldı
Reum, 6 gün boyunca su içerek hayatta kaldığını ve sesini duyurmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi.
Polis, kendilerine kazayla ilgili herhangi bir ihbar gelmediğini belirtti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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