ABD'de kaza yapan şoför, 6 gün sonra aracında sıkışmış halde bulundu ABD'nin Indiana eyaletinde kaza yapan şoför, 6 gün sonra bir köprünün altında kamyonunda sıkışmış halde bulundu. Talihsiz adamın bir bacağı kesilirken günlerce su içerek hayatta kaldığı öğrenildi.

AA

ABD'de görenleri şaşkına çeviren bir kaza meydana geldi.

BBC'nin haberine göre, Matthew Reum (27), 20 Aralık'ta yaptığı kaza sonucu kamyonuyla eyalete bağlı Portage ilçesi yakınlarındaki bir köprünün altına devrildi.

Kazadan 6 gün sonra iki balıkçı buldu

Indiana'da iki balıkçı, köprü altında Reum'u kazadan 6 gün sonra kamyonunda sıkışmış halde buldu.

Hastaneye kaldırılan ve bir bacağı kesilen Reum'un tedavisine devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

Günlerce su içerek hayatta kaldı

Reum, 6 gün boyunca su içerek hayatta kaldığını ve sesini duyurmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi.

Polis, kendilerine kazayla ilgili herhangi bir ihbar gelmediğini belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)