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ABD'de yaşanan bir vahşet dünya kamuoyuna yansıdı.

46 yaşındaki Sarah Boone, erkek arkadaşı Jorge Torres Jr'ı valizin içinde boğarak öldürmekle suçlandı.

Boone, erkek arkadaşının Florida'daki evinde alkollü saklambaç oynarken valizin içine girdiğini ve orda uyuyakaldığını iddia etti.

ERKEK ARKADAŞI VALİZİN İÇİNE GİRDİ: KASITLI OLARAK YARDIM ETMEDİ

Ancak gerçek çok başka çıktı...

Boone'un incelenen cep telefonunda, olay günü çekildiği anlaşılan video kayıtlarında erkek arkadaşının girdiği valizi kasıtlı olarak kapattığı ve yardım isteklerine kayıtsız kaldığı görüldü.

"NEFES ALAMIYORUM..."

Videoda erkek arkadaşının "Nefes alamıyorum" dediği ve yardım istediği anlaşılırken, Boone'un kahkaha attığı görüldü.

New York Post'un haberine göre Boone'un, "Bana yaptığın her şey için bunu hak ediyorsun. Beni aldattığında ben de nefes alamamıştım. Hepsi senin suçun. Şimdi defol git." dediği duyuldu.

VİDEO ORTAYA ÇIKTI: ALDATTIĞINDA BEN DE NEFES ALAMAMIŞTIM

Cep telefonunda bulunan görüntülerin ardından ikinci derece cinayetle suçlanan kadın, çıkarıldığı mahkemede Torres'in valizden kolayca çıkabileceği varsayımıyla uyuyakaldığını ve sabah uyanıp valizin fermuarını açtığında Torres'i tepkisiz bulduğunu söyledi.

Boone'un, 14 Ekim'de görülecek davada suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor.