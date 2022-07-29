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    ABD'de kilisede, koronavirüs tedavisi için çamaşır suyu satan başpiskopos yakalandı

    Koronavirüs, otizm, sıtma gibi birçok hastalığa iyi geldiği iddiasıyla ‘Mucizevi Mineral Çözüm’ adıyla zehirli çamaşır suyu satan başpiskopos tutuklandı.
    • 29.07.2022 - 10:36
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 10:51
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    ABD'de kilisede, koronavirüs tedavisi için çamaşır suyu satan başpiskopos yakalandı

    ABD’nin Florida eyaletindeki bir kilisede başpiskoposluk yapan 64 yaşındaki Mark Grenon, kilise aracılığı ile koronavirüsten kansere, otizmden sıtmaya kadar birçok hastalığı iyileştirdiği iddiasıyla zehirli endüstriyel çamaşır suyu satmakla suçlandı.

    Yetkililer, Grenon ve 3 oğlunun klordioksiti "Mucize Mineral Çözüm" olarak ürettiğini ve öyle tanıtarak sattığını söyledi.

    Kolombiya’da tutuklandı

    İHA’nın haberine göre; Grenon, Kolombiya’da tutuklanarak ABD’ye iade edildi. Geçtiğimiz perşembe günü Miami Federal Mahkemesi’ne çıkarılmasının ardından 3 oğluyla birlikte dolandırıcılık suçlarından tutuklandı.

    Mahkeme emrine rağmen, kilise satışa devam etmişti

    Miami federal hakimi, kiliseye 2020’de maddenin satışını durdurmasını emretmiş, ancak satış durmamıştı.


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