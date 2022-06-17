ABD'de kiliseye saldırı: 1 ölü 2 yaralı

Alabama eyaletindeki bir kiliseye akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybett, 2 kişi yaralandı.

ABD'de silahlı saldırı dehşeti devam ediyor. Bu kez hedef yine bir kiliseydi.

Alabama polisinin yaptığı açıklamaya göre, Burmingham kentindeki St. Stephens Episcopal Kilisesine yerel saatle 18.00 sularında düzenlenen silahlı saldırıda kilise içinde bulunan 3 kişi vuruldu.

Yaralılardan biri hayatını kaybetti

AA'nın aktardığına göre; vurulan kişilerden birinin hayatını kaybettiğini belirten polis yetkilileri, diğer iki kişinin ise yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Polis, saldırıyla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.