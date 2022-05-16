Petrol
109.89
-1.49%
Euro
16.12
0.01%
Dolar
15.49
0.05%
Altın
921.68
0.00%
Borsa
2419
1.18%
Bitcoin
482.994
1.36%
BTXN Coin
13.50
-1.96%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    ABD'de kiliseye silahlı saldırı

    California eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.
    • 16.05.2022 - 04:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de kiliseye silahlı saldırı

    ABD medyasında yer alan haberlere göre, California'nın güneyinde bir kiliseye silahlı saldırı gerçekleştirildi.

    1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

    Yetkililer, saldırıda 1 kişinin öldüğünü, yaralanan 4 kişinin ise durumunun kritik olduğunu bildirdi.

    Saldırıyla ilgili bir kişi gözaltında

    AAnın haberine göre; Orange Country Polis Departmanı ise Laguna Woods kentindeki kilise saldırısına ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

    ABD de kiliseye silahlı saldırı #1

    ABD de kiliseye silahlı saldırı #2

    ABD de kiliseye silahlı saldırı #3

    ABD de kiliseye silahlı saldırı #4

    ABD de kiliseye silahlı saldırı #5


    İlginizi Çekebilir

    Uyuşturucu taciriyle polis kovalamacası
    3. Sayfa

    Uyuşturucu taciriyle polis kovalamacası

    Manavgat yağlı güreşlerinde Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu
    Diğer spor haberleri

    Manavgat yağlı güreşlerinde Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Görüş Bildir