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ABD’de kimyasal madde üreten fabrika alevlere teslim oldu

ABD’de kimyasal madde üreten fabrika alevlere teslim oldu

Kimyasal madde üretilen bir fabrikada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İçeride bulunan kimyasalların da etkisi ile alevler kısa sürede etrafı sardı.