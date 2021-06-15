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    ABD’de kimyasal madde üreten fabrika alevlere teslim oldu

    Kimyasal madde üretilen bir fabrikada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İçeride bulunan kimyasalların da etkisi ile alevler kısa sürede etrafı sardı.
    • İHA
    • 15.06.2021 - 13:34
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 13:37
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    ABD’de kimyasal madde üreten fabrika alevlere teslim oldu

    ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Rockton'da bulunan gres yağı, metal işleme sıvıları ve temizleyicilerin üretildiği bir tesis, alevlere teslim oldu.

    İçerideki kimyasalların da etkisi ile yangın kısa sürede büyüdü.

    Dumanlar gökyüzüne yükseldi.

    Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    PATLAMA ANLARI KAMERALARA YANSIDI

    Söndürme çalışmaları sırasında yaşanan patlamalar, korku dolu anlar yaşattı.

    Bir patlama anında yükselen alev topunun görüntüleri, saniye saniye kameralara yansıdı.

    ABD’de kimyasal madde üreten fabrika alevlere teslim oldu VİDEO

    TAHLİYE EMRİ VERİLDİ

    Rockton polisi, Twitter üzerinden olaya ilişkin açıklama yaptı.

    Açıklamada, bölge sakinleri için tahliye emri verildiğini duyuruldu.

    Rockton İtfaiye Şefi Kirk Wilson, yangının birkaç gün daha sürmesinin beklendiğini belirtti.

    Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

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