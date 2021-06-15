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- ABD’de kimyasal madde üreten fabrika alevlere teslim oldu
ABD’de kimyasal madde üreten fabrika alevlere teslim oldu
- İHA
- 15.06.2021 - 13:34
- Güncelleme : 15.06.2021 - 13:37
ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Rockton'da bulunan gres yağı, metal işleme sıvıları ve temizleyicilerin üretildiği bir tesis, alevlere teslim oldu.
İçerideki kimyasalların da etkisi ile yangın kısa sürede büyüdü.
Dumanlar gökyüzüne yükseldi.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
PATLAMA ANLARI KAMERALARA YANSIDI
Söndürme çalışmaları sırasında yaşanan patlamalar, korku dolu anlar yaşattı.
Bir patlama anında yükselen alev topunun görüntüleri, saniye saniye kameralara yansıdı.
ABD’de kimyasal madde üreten fabrika alevlere teslim oldu VİDEO
TAHLİYE EMRİ VERİLDİ
Rockton polisi, Twitter üzerinden olaya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, bölge sakinleri için tahliye emri verildiğini duyuruldu.
Rockton İtfaiye Şefi Kirk Wilson, yangının birkaç gün daha sürmesinin beklendiğini belirtti.
Yangının nedeni henüz bilinmiyor.