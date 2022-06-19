ABD'de köleliğin kaldırılması kutlanıyor

19 Haziran 1865'te köleliğin kaldırılmasının yıl dönümüyle ilgili kutlamalar yapılıyor.

ABD'de kölelik, ülkede dönemin Başkanı Abraham Lincoln tarafından 1 Ocak 1863'te kaldırıldı.

Juneteenth, geçen yıl resmi olarak federal tatil kabul edildi. Bu kapsamda resmi kurumlar, hem bugün hem de yarın kapalı olacak.

Juneteenth'in tarihi 1865'e dayanıyor

Özgürlük Günü veya Kurtuluş Günü olarak da bilinen haziran ve ondokuz kelimelerinin kısaltılmış bir karışımı olan Juneteenth'in tarihi 19 Haziran 1865'e dayanıyor.

Yaşanan iç savaş

Söz konusu ifade, ABD'de kuzey ile güney eyaletleri arasında yaşanan iç savaşı, "Kuzey ordusu" veya "Federal ordu" olarak bilinen "Birlik Ordusu" tarafından kazanılmasının ardından Tümgeneral Gordon Granger'in, Teksas'ın Galveston kentinde köleleştirilmiş Afrikalı Amerikalıların özgür olduğunu ilan eden emrine işaret ediyor.

Lincoln'un, köleliğin kaldırıldığını ilan etmesine rağmen, federal hükümeti tanımayan "Konfederasyon ordusu" ile devam eden iç savaş nedeniyle güney eyaletlerinde kölelik devam ediyordu.

Floyd'un ölümü tatil talebini tetikledi

ABD'nin Minnesota eyaletinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un 25 Mayıs 2020'de polis şiddeti sonucu ölümüyle başlayan ve haftalar süren protestolar sırasında ivme kazanan "Siyahi Hayatlar Değerlidir" akımı ile Juneteenth tatili ülke gündemine geldi.

Geçen yıl ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla kabul edilen Juneteenth federal tatili, ABD'nin en ünlü insan hakları savunucusu onuruna 1983 yılında onaylanan Martin Luther King Jr. Günü'nden bu yana listeye eklenen son federal tatil oldu.

Ulusal tatil oldu

Juneteenth'in ulusal tatil olması nedeniyle, ülkede bu hafta seyahatler artarken, özel şirketler ve büyük markalar da kutlama amaçlı pazarlama kampanyaları düzenliyor.

AA'nın haberine göre, Afrikan Amerikan toplumu ise köleliğin kaldırılmasını kutlamak için aile üyeleri ve arkadaş gruplarının bir araya geldiği Juneteenth partileri yaparken, bazı şehirlerde geçit törenleri gibi halka açık etkinlikler de gerçekleştiriliyor.