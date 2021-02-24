ABD'de komşusunu öldüren adam: Kalbini aileme yedirdim

3 kişiyi öldürmekle suçlanan Lawrence Anderson, komşusunu öldürüp kalbini ailesine yedirdiğini itiraf etti.

ABD'nin Oklahoma eyaletindeki Chickasha şehrinde yaşayan 42 yaşındaki Lawrence Anderson, 41 yaşındaki komşusu Andrea Lynn Blankenship’ı evinde bıçaklayarak öldürdü.

Cinayetin ardından Blankenship’in evinden ayrılan Anderson, yanında yaşadığı akrabasının evine gitti.

KALBİ PATATESLE PİŞİRİP AİLESİNE YEDİRDİ

Oklahoma Eyalet Soruşturma Bürosu'nun arama izninde Anderson'ın, 'kalbi kendi evine götürdüğü ve ailesine yedirmek üzere kalbi patatesle pişirdiği' öğrenildi.

3 KİŞİYİ ÖLDÜRMEKLE SUÇLANIYOR

Yerel medyada çıkan habere göre, 2017 yılında 20 yıl hapis cezasına çarptırılıp, ocak ayında erken salıverilen Anderson’ın o zamandan beri akrabaları ile yaşadığı ifade edildi.

Oklahoma Eyalet Soruşturma Bürosu’na göre, Anderson daha sonra 67 yaşındaki Leon Pye ve onun 4 yaşındaki torunu Kaeos Yates’i öldürdü. Delsie Pye’nin de iki gözünden bıçaklandığı ancak saldırıdan sağ kurtulduğu belirtildi.

CİNAYETİ 2 GÜN İTİRAF ETTİ

İki cinayetin ardından gözaltına alınarak hastaneye kaldırılan Anderson'ın komşusunu öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine, 2 gün sonra Blankenship’in cansız bedeni bulundu.

Anderson’un, Grady şehir hapishanesinde bulunduğu ve ‘uyuşturucu, aile içi şiddet’ gibi suçlardan da sabıka kaydığı olduğu ortaya çıktı.