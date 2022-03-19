ABD’de kontrolden çıkan tır, setten inerek yola daldı

ABD'nin Louisiana eyaletinde bilinmeyen nedenle kontrolden çıkan bir tır, setten aşağı inerek yola daldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

ABD’nin Louisiana eyaletinde bilinmeyen nedenle kontrolden çıkan bir tır setten aşağı inerek yola daldı.

YOLDAN GEÇEN ARAÇLAR KAZADAN SANİYELERLE KURTULDU

Tırın yola daldığı sırada yoldan geçen başka bir tır ile otomobil, kazadan saniyelerle kurtuldu.

Rayne Polis Departmanından yapılan açıklamada, "Araç, Interstate 10’da doğu istikametinde ilerlerken bilinmeyen nedenle karayolundan çıktı, setten aşağı indi ve anayolu geçti" ifadeleri kullanıldı.

SÜRÜCÜ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Bir yere çarparak duran tırın alev aldığı, sürücünün hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.