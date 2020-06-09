ABD'de korona bilançosu: 648 ölüm

Ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 113 bin 125'e yükseldi.

ABD, koronavirüs salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Son verilere göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 135 artışla 2 milyon 27 bin 438'e ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 648 artarak 113 bin 125'e yükseldi. ABD'yi, 711 bin 696 vakayla Brezilya, 458 bin 253 vakayla Rusya ve 288 bin 797 vakayla İspanya izliyor.

EN FAZLA VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ EYALET NEW YORK

Salgının en fazla etkilediği eyalet olan New York'ta vaka sayısı 399 bin 892 kişi olarak kayda geçti. Burada 30 bin 516 kişi hayatını kaybetti.

TEST SAYISI 22 MİLYONA YAKLAŞTI

New York'u 167 bine yaklaşan vakayla New Jersey ve 134 binden fazla vakayla Kaliforniya takip ediyor.

ABD'de koronavirüs testi yapılan kişi sayısı 21 milyon 728 bini, iyileşen hasta sayısı da 773 bini aştı.