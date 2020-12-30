ABD'de korona tedavisi gören eşini öldürdü

Avukat olan John Liquori, koronavirüs tedavisi gören eşi Cindy Liquori’yi Noel gecesi silahla öldürüp, intihar etti.

ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşayan avukat John Liquori, Noel gecesi evde koronavirüs tedavisi gören eşi Cindy Liquori’yi uyurken silahla vurdu.

55 yaşındaki Cindy Liquori olay yerinde hayatını kaybederken, John Liquori ise yataktaki eşinin yanına uzanıp, aynı silahla intihar etti.

CİNAYETİ ANNESİNİN EVİNDE İŞLEDİ

Cindy Liquori’nin annesi Claire Palmer'ın da koronavirüs olduğu ve yerel bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi. Liquori’nin, annesinin köpeğine bakmak için annesinin evinde kaldığı öğrenildi.

John Liquori’nin, öncesinde öldürdüğü eşi Cindy’nin kardeşi Lampson Palmer’ı arayarak köpeği almasını istediği belirtildi. Eve giden Lampson'un, çiftin cesetleriyle karşılaştığı bildirildi. Evde en az 2 adet silahın bulunduğu ortaya çıkarken, olayın nedeninin ise araştırıldığı öğrenildi.