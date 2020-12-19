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    ABD'de koronavirüs aşısı olan hemşire, canlı yayında fenalaştı

    ABD'nin Tennessee eyaletinde koronavirüs aşısı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Tiffany Dover adlı hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı. Hemşirenin yardımına meslektaşları koştu.
    • DHA
    • 19.12.2020 - 03:18
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    ABD'de koronavirüs aşısı olan hemşire, canlı yayında fenalaştı

    ABD’nin Tennessee eyaletinde BioNTech ve Pfizer’ın geliştirdiği koronavirüs aşısını vurulan hemşire Tiffany Dover, aşı olduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada baygınlık geçirdi.

    "BAŞIM DÖNÜYOR" DEYİP BAYILDI

    Dover, konuşma yaptığı sırada elini alnına götürerek, “Başım dönüyor” dedi ve bir süre durduktan sonra bayıldı.

    O anda meslektaşları diğer sağlık çalışanları, Dover’a ilk müdahaleyi yaptı.

    O anlar saniye saniye ABD merkezli yayıncı kuruluş NBC’nin kameralarına yansıdı.

    ABD'de koronavirüs aşısı olan hemşire, canlı yayında fenalaştı-Video

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