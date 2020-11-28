ABD’de koronavirüs aşısının ilk parti dağıtımına başlandı

United Havayolları, ABD'li ilaç firması Pfizer ile BioNTech ortaklığında koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk partilerini soğutulmuş özel çantalarda charter uçuşlarıyla dağıtımına başlandı.

Pfizer ile BioNTech ortaklığı tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk partisinin, United Havayolları tarafından soğutulmuş olarak özel çantalarda ABD içinde charter uçuşlarıyla dağıtımına başladığı belirtildi.

Yetkililer, söz konusu aşının FDA tarafından acil durum onayı verilinceye kadar ABD vatandaşlarına yapılmayacağı dile getirildi.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer daha önce yaptığı açıklamada koronavirüs aşısının birleştirileceği ve soğutulmuş özel paketlerde dondurulmuş olarak aşı kullanım noktalarına dağıtacağı ana merkezlerin Kalamazoo Michigan ve Puurs Belçika olduğunu duyurmuştu.

NORMALİN 5 KAT FAZLASI KURU BUZ TAŞIYACAK

United Airlines'in aşıları taşıyan uçuşları hakkında detay verilmezken, küresel ölçekte aşıların dağıtımı için Covid Hazırlık Görev Ekibi kurduğu belirtildi.

United Havayolları, ayrıca uçuşlarda genellikle izin verilenden daha fazla kuru buz kullanmak için Federal Havacılık İdaresi (FAA) onayı da istedi.

Diğer yandan FDA’nın United Havayolları’na her uçuş için 6 bin 800 (15.000 pounds) kilo kuru buz taşıma izni verdiği ifade edilirken, bu rakam normalin 5 kat daha fazlası olduğu kaydedildi.

İNGİLTERE'YE AŞIDAN SORUMLU SAĞLIK BAKANI

Öte yandan, İngiliz hükümeti de koronavirüs aşısının uygulanmasından sorumlu Sağlık Bakanı olarak Nadhim Zahawi'yi atadığını duyurdu.