ABD'de koronavirüs bilançosu 122 bini aştı

Ülkede salgın kaynaklı can kaybı son 24 saatte 256 artarak 122 bin 259'a yükseldi.

Koronavirüs salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke ABD'de, bilanço artmaya devam ediyor...

Ülkedeki güncel koronavirüs verilerine göre son 24 saatte 256 ölüm daha gerçekleşti. Böylelikle toplam can kaybı 122 bin 259 oldu.

BİR GÜNDE 25 BİN 650 VAKA

Ülkedeki vaka sayısı da son 24 saatte 25 bin 650 artarak, 2 milyon 357 bin 323'e ulaştı.

ABD'yi 1 milyon 86 bin 990 vakayla Brezilya, 592 bin 280 vakayla Rusya ve 427 bin 46 vakayla Hindistan takip ediyor.

NEW YORK'TA 31 BİN 215 CAN KAYBI

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor.

New York'ta şimdiye kadar 411 bin 264 kişiye virüs bulaştı, 31 bin 215 kişi hayatını kaybetti. New York'u, 178 binden fazla vakayla ikinci sıraya yerleşen Kaliforniya ve 172 binden fazla vakayla üçüncü sıraya gerileyen New Jersey takip ediyor.

Öte yandan, ülkede koronavirüs testi yapılan kişi sayısı 28 milyon 505 bini ve iyileşenlerin sayısı 980 bini geçti.