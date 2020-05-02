ABD'de koronavirüs için kullanılan ilaca acil durum onayı

ABD'de koronavirüs için kullanılan ilaca acil durum onayı

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin, koronavirüs tedavisi için Amerikan Gilead ilaç şirketinin ürettiği 'Remdesivir' adlı antiviral ilaca 'acil durum onayı' verdi.

Trump, Oval Ofis'te FDA Başkanı Stephen Hahn, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan doktorlar Deborah Birx ve Anthony Fauci ile gazetecilerin karşısına çıktı.

"İLACA ONAY VERDİK"

"Remdesivir" isimli ilacın klinik deneylerde olumlu sonuç verdiğine işaret eden Trump, "FDA'in, Remdesivir için onay verdiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

ŞİMDİLİK AĞIR HASTALARDA KULLANILACAK

Doktor Fauci ise söz konusu ilacın şimdilik sadece durumu ağır olan hastalarda kullanılacağını bildirdi.

"İLAÇ HAKKINDA BİLGİMİZ SINIRLI"

FDA'den yapılan açıklamada ise ilaca "acil durum onayı" verildiğine işaret edilerek, "Koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların tedavisinde Remdesivir kullanımının güvenliği ve etkisi konusunda sınırlı sayıda bilgimiz var." notu düşüldü.

KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE ONAY ALAN İLK İLAÇ

Yapılan klinik deneylerin, Remdesivirin hastaların iyileşme süresini kısalttığını gösterdiği vurgulanan açıklamada, "tam onay" için daha süre gerektiği aktarıldı.

Öte yandan "Remdesivir", koronavirüs için onay alan ilk ilaç olma özelliği taşıyor.