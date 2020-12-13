ABD'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 305 bin 88'e yükseldi

Ülkede koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 319 kişi daha yaşamını yitirdi.

ABD'de koronavirüs kaynaklı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Son verilere göre ülkede bir günde 2 bin 319 kişi daha hayatını kaybetti. Böylelikle toplam can kaybı 305 bin 88'e yükseldi.

BİR GÜNDE 254 BİN 108 VAKA

Virüs tespit edilen kişi sayısı ise son 24 saatte 254 bin 108 artışla 16 milyon 551 bin 634'e ulaştı. İyileşenlerin sayısı 9 milyon 646 bine yaklaşırken, toplam test sayısı da 219 milyon 508 bini aştı.

Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 555 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 478 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 116 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

Can kaybında 35 bin 500 ile ilk sırada yer alan New York, vaka sayısında 803 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 9 milyon 871 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 880 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.