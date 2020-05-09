ABD'de bir günde 1584 kişi daha hayatını kaybetti

ABD'de bir günde 1584 kişi daha hayatını kaybetti

Amerika'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 78 bin 639'a yükseldi. Bu rakamın daha da yükselmesinden endişe ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs nedeniyle 60 ila 65 bin ölüm beklediklerini söylemişti.

Ancak ülkede işler Trump'ın beklediği gibi gitmedi.

Koronavirüs salgınını bir türlü kontrol altına alamayan Amerika, art arda gelen ölüm haberleriyle sarsılıyor.

ÖLÜ SAYISI 78 BİN 639

Ülkede virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1584 artarak, 78 bin 639’a çıktı.

BİR GÜNDE 28 BİN 52 VAKA

Koronavirüs teşhisi konulan kişi sayısı ise son 24 saatte 28 bin 52 artarak, 1 milyon 323 bin 83'e yükseldi

Salgının dünya sıralamasında ABD'yi 262 bin 783 vakayla İspanya, 217 bin 185 ile İtalya ve 211 bin 364 ile İngiltere takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar virüs testi yapılan kişi sayısı 8 milyon 655 bin 16’ya ulaşırken, 223 bin 876 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

NEW YORK'TA CAN KAYBI 26 BİN 358 OLDU

ABD genelinde ise New York eyaleti, 340 bin 386 vaka ve 26 bin 358 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.

New York'u 135 bin 354 vakayla New Jersey ve 75 bin 333 vakayla Massachusetts izliyor.