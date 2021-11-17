ABD'de koronavirüs ölümleri 765 bin 929'a çıktı

Johns Hopkins Üniversitesi, son 24 saatte 1492 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısının son 24 saatlik bilançosu belli oldu.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 89 bin 511 artışla 47 milyon 312 bin 411'e çıktı.

KORONA ÖLÜMLERİNİN BİLANÇOSU

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1492 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam ölü sayısı 765 bin 929’a ulaştı.

Kaliforniya 5 milyon 17 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 292 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 711 binden fazla vakayla Florida izledi.

CAN KAYBINDA KALİFORNİYA İLK SIRADA

Kaliforniya can kaybında da 73 bin 299 ile ilk sırada bulunuyor, bu rakam Teksas​​​​​​'ta 73 bine, Florida'da 61 bine yaklaştı.

ABD'NİN AŞILAMA KARNESİ

ABD'de koronavirüs aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 79,7'sine en az bir doz, yüzde 68,9’una ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 15,7’sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 227,5 milyon kişiye ilk doz, 195,4 milyon kişiye ikinci doz, 30,7 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu aşı yapıldı.