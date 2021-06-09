ABD'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 346 kişi hayatını kaybetti

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 346 artarak 598 bin 330'a ulaştı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 14 bin 954 artışla 33 milyon 393 bin 813'e yükseldi.

TOPLAM CAN KAYBI 598 BİN 330'A YÜKSELDİ

Koronavirüs nedeniyle ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 346 artarak 598 bin 330'a çıktı.

Kaliforniya, 3 milyon 797 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 968 binden fazla vakayla Teksas ve 2 milyon 332 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da Kaliforniya 63 bin 605 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 483 ve Teksas'da 51 bin 777 olarak kayıtlara geçti.

140 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'dekoronavirüs aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 171 milyondan fazla kişiye ilk doz, 140 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 29 milyon 89 bini aşkın vakayla Hindistan ve 17 milyon 37 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Koronavirüs kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 476 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 353 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.