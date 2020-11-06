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    ABD'de koronavirüs vakaları rekor kırdı

    ABD’de koronavirüs salgınında son 24 saat içinde 121 bin 888 yeni vaka tespit edilmesiyle pandeminin başından bu yana ülkede en yüksek günlük sayıya ulaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2020 - 16:54
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 17:42
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    ABD'de koronavirüs vakaları rekor kırdı

    ABD'de gündem seçim olsa da koronavirüs vakalarının şimdiye kadarki en yüksek düzeyine çıkmış olması ülkede tedirginlik yarattı.

    Zira koronavirüsün hem seçim atmosferine etkileri hem de seçim günü yoğun kalabalıkların tedbirsiz bir araya gelmesi süreci daha da kötü duruma getirdi.

    1210 KİŞİ ÖLDÜ

    ABD'de son 24 saat içinde 121 bin 888 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken 1210 kişi koronavirüs kaynaklı olarak yaşamını yitirdi.

    Vaka sayılarında böylece yeni bir rekor kırılmış oldu.

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    KORONAVİRÜSLE TRUMP YÖNETİMİ MÜCADELE EDECEK

    Beyaz Saray'ın iletişim direktörü Anthony Scaramucci, seçim sonuçları ne olursa olsun Trump yönetiminin 20 Ocak'a kadar ülkedeki koronavirüse karşı yürütülen mücadelenin başında olacağını kaydetti.

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