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    ABD'de koronavirüs yardımlarının çalındığı iddia edildi

    FBI Direktörü Wray, yaşananların 'korkunç bir komplo' olduğunu söyledi. Suçlamalar, 47 şüpheliyi hedef alıyor.
    • 21.09.2022 - 11:21
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 11:23
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    ABD'de koronavirüs yardımlarının çalındığı iddia edildi

    Koronavirüs yardımlarının istismar edildiğine yönelik söylentiler ABD'yi karıştırdı.

    Ülkedeki 47 kişi, suçlamaların odağında yer aldı.

    250 milyon dolar çalmakla suçlanıyorlar

    Şüpheliler, salgın sırasında ihtiyacı olan çocuklara besin servisi yapılması için sağlanan bir hükümet yardım programından 250 milyon dolar çalmakla suçlanıyor.

    Minnesota'da faaliyet gösteren Feeding Our Future adlı kâr amacı gütmeyen kuruluş komployu düzenlemekle suçlanırken, 47 şüphelinin söz konusu paraları mülklere, arabalara ve lüks ürünlere harcadığı iddia ediliyor.

    FBI: Korkunç komplo

    FBI Direktörü Christopher Wray, bu "korkunç komplonun" şimdiye kadar ortaya çıkarılanların en büyüğü olduğunu söyledi.

    Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise şüphelilerin "gerçekte var olmayan çocuklara yemek servisi yaparak" fatura düzenledikleri iddia edildi.

    ABD de koronavirüs yardımlarının çalındığı iddia edildi #1

    Binlerce çocuğa yemek servisi yapıldığı imajı oluşturuldu

    Şüphelilerin kurdukları sahte dağıtım ağıyla binlerce çocuğa yemek servisi yapıldığı imajı oluşturduğu iddia edildi.

    AA'nın aktardığına göre, Feeding Our Future'ın kurucusu Aimee Bock, dolandırıcılık iddialarını reddetti.

    Sanıklar dolandırıcılık, kara para aklama ve rüşvet gibi suçlamalarla karşı karşıya.


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