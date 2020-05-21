ABD'de koronavirüsle ilgili yalan haberle mücadele

ABD'de bazı eyalet yönetimleri, koronavirüs salgınına ilişkin asılsız haberlerle mücadele edebilmek için özel internet siteleri kurdu.

Koronavirüs salgınının en fazla etkilediği ülke konumundaki ABD'de, asılsız haberler ve komplo teorileri de hızla yayılıyor.

Amerikan Associated Press'in (AP) eyalet yönetimlerinin açıklamalarından derlediği habere göre, başta New York, New Jersey, California ve Washington olmak üzere, ülke genelinde bazı eyaletler yönetimleri, asılsız haberlerle mücadele edebilmek ve vatandaşları doğru bir şekilde bilgilendirmek için yeni bir çalışma başlattı.

YALAN HABERLERİN DOĞRU BİLGİLERLE GÜNCELLENDİĞİ SİTELER

Buna göre, günlük yalan haberlerin ve bunlarla ilgili doğru bilgilerin yer aldığı internet siteleri düzenli olarak güncelleniyor.

Salgının kaynağı, etkileri, virüsle teknoloji arasındaki bağlantı, hastalıktan korunma yolları gibi birçok başlık altındaki haberler bu sitelerde ele alınıyor ve doğru bilgiler aktarılıyor.

"İNSANLARIN DEDİKODULARI SOYGULAYABİLECEĞİ BİR YER"

Söz konusu haberde New Jersey İç Güvenlik Bakanı Jared Maples'ın, ''Bir dedikodu duyduklarında, insanların artık bunu sorgulayabileceği bir yer olduğunu bilmelerini istiyoruz.'' şeklindeki açıklamasına da yer verildi.

ABD'DE YAYILAN YALAN HABERLER

Salgının ABD’de yayılmaya başladığı haftalarda, ulusal çapta bir sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, sokakların askerler tarafından kontrol edileceği, en az iki haftalık gıda stoku yapılması gerektiği yönünde insanlara mesajlar atılmış, söz konusu mesajlar sosyal medya da geniş şekilde yer bulmuştu.

Facebook, Google ve Twitter gibi şirketler ise asılsız haberleri engellemek için yeni düzenlemeler ve kurallar getirdiklerini açıklamıştı.