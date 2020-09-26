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    ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 208 bini geçti

    Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 928 arttı.
    • AA
    • 26.09.2020 - 17:09
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    ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 208 bini geçti

    ABD, dünya genelinde koronavirüs salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

    Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 58 bin 289 artışla 7 milyon 245 bin 925'e ulaştı.

    208 BİN 483 ÖLÜM

    Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 928 artarak 208 bin 483'e yükseldi.

    Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 481 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 102 milyon 552 bini aştı.

    Kaliforniya, 804 bin ile ülkede en fazla vakanın görüldüğü eyalet olurken, bu eyaleti Texas, Florida ve New York izliyor.

    ABD'DEN SONRA HİNDİSTAN VE BREZİLYA

    En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 5 milyon 908 binden fazla vakayla Hindistan ve 4 milyon 692 binin üzerinde vakayla Brezilya izliyor.

    ABD'de koronavirüsten ölenlerin anısına 20 bin bayrak dikildi ViDEO

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