ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 562 bin 610'a yükseldi

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 543 artarak 562 bin 610'a çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin Kovid-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 70 bin 978 artarak 31 milyon 269 bin 524'e yükseldi.

HAYATINI KAYBEDENLER 543 ARTTI

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 543 artarak 562 bin 610 oldu.

California 3 milyon 704 binden fazla vaka ve 60 bin 495 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 831 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 125 binden fazla vakayla Florida izliyor.

74 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 120 milyondan fazla kişiye ilk doz, 74 milyonu aşan kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 13 milyon 689 bini aşkın vakayla Brezilya ve 13 milyon 517 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi, 354 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 209 binden fazla ölümle Meksika izliyor.