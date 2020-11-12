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    ABD'de koronavirüsten yoğun bakımda yatışlarda rekor

    ABD'de koronavirüs salgınının başlaması ile hastaneye yatışlarda rekor seviyeye ulaşıldı.
    • İHA
    • 12.11.2020 - 04:43
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    ABD'de koronavirüsten yoğun bakımda yatışlarda rekor

    Gergin bir seçimi atlatan, ancak halen kazanan Joe Biden'ın göreve başlayamadığı ABD'de koronavirüs vakalarında bilanço giderek ağırlaşıyor.

    HASTA YATIŞLARI REKOR SEVİYEDE

    ABD’de koronavirüs salgınına ilişkin verileri derleyen ve gönüllü bir kuruluş olan COVID Tracking Project (Koronavirüs İzleme Projesi), ülke genelinde koronavirüs nedeniyle 61 bin 964 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu belirterek hastaneye yatışlarda rekor seviyeye ulaşıldığını duyurdu.

    YATAN HASTA SAYISI, 2 HAFTADA YÜZDE 40 ARTTI

    Projenin verilerine göre, virüs nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı iki hafta önceye göre ise yüzde 40 oranında arttı. Salı günü itibarıyla toplam 17 eyalette hastaneye yatışlarda zirve noktaya ulaşıldı. Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Montana, Kuzey Dakota, Texas, Utah ve Wisconsin gibi eyaletlerde hastanelerin kapasitelerinin dolmak üzere olduğuna dikkat çekildi.

    ABD de koronavirüsten yoğun bakımda yatışlarda rekor #1

    "SALGINDA EN KÖTÜ DÖNEME GİRDİK"

    Projede yer alan açıklamada, "Yeni hastaneye yatış rekoru, salgında en kötü döneme girdiğimizin altını çiziyor" denildi. Uzmanlar ve yerel sağlık yetkilileri, birçok eyaletteki sağlık sistemlerinin vakaların artmaya devam etmesi durumunda çökeceğini belirtti.

    ABD de koronavirüsten yoğun bakımda yatışlarda rekor #2

    ABD'DE KORONAVİRÜS VAKALARI

    ABD Johns Hopkins Üniversitesi’ne göre ülkede salgının başlamasından bu yana toplam vaka sayısı 10 milyon 339 bin 570’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 240 bin 521’e yükseldi.

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