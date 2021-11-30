Euro
14.9888
3.59%
Dolar
13.2179
3.13%
Altın
762.48
3.74%
Borsa
1.81
0.05%
Bitcoin
756.658
2.62%
BTXN Coin
50.17
-4.05%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 778 bin 653'e çıktı

    ABD'de koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 6 artışla 778 bin 653'e yükseldi.
    • AA
    • 30.11.2021 - 18:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 778 bin 653'e çıktı

    Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 205 bin 361 artışla 48 milyon 440 bin 107'ye çıktı.

    CAN KAYBI 779 BİN 653'E YÜKSELDİ

    Virüs nedeniyle son 24 saatte 2 bin 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam can kaybı sayısı 778 bin 653'e ulaştı.

    California 5 milyon 78 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 329 binden fazla vakayla Teksas ve 3 milyon 721 binden yüksek vakayla Florida izledi.

    California can kaybında da 74 bin 367 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Teksas'ta 73 bin 754'e ulaştı, Florida'da ise 61 bin 538 oldu.

    ÜLKEDE 5 YAŞ ÜZERİ NÜFUSUN YÜZDE 63'Ü İKİ DOZ AŞILI

    ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 74,5'ine en az bir doz, yüzde 63'üne iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 20,5'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

    Ülkede yaklaşık 233 milyon kişiye ilk doz, 197 milyon kişiye ikinci doz, 40 milyon kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

    ABD de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 778 bin 653 e çıktı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir