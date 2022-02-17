Euro
15.45
-0.23%
Dolar
13.58
-0.15%
Altın
827.37
1.08%
Borsa
2010
-1.54%
Bitcoin
572.910
-3.66%
BTXN Coin
38.39
3.14%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 928 bin 548'e çıktı

    ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 988 artarak 928 bin 548'e yükseldi.
    • AA
    • 17.02.2022 - 18:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 928 bin 548'e çıktı

    Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 137 bin 216 artarak 78 milyon 177 bin 104 oldu.

    Ülkede 2 bin 988 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 928 bin 548'e çıktı.

    Kaliforniya 8 milyon 863 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 545 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 776 bini aşkın vakayla Florida izledi.

    Kaliforniya can kaybında da 83 bin 366 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 82 bin 896, Florida'da ise 67 bin 914 kişi hayatını kaybetti.

    92 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE HATIRLATMA DOZU YAPILDI

    Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,8'ine en az bir doz, yüzde 68,6'sına iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 44,5'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

    Ülkede 252 milyondan fazla kişiye ilk doz, 214 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 92 milyonu aşkın kişiye de hatırlatma dozu uygulandı.

    ABD de Kovid-19 dan ölenlerin sayısı 928 bin 548 e çıktı #1


    İlginizi Çekebilir

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu
    Btcrobo

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu

    Bir garip cinayet romanı: Yen
    Kitap

    Bir garip cinayet romanı: Yen

    Yaşar Alptekin, Merve Boluğur’a bakamadı
    Magazin

    Yaşar Alptekin, Merve Boluğur’a bakamadı

    Görüş Bildir