ABD'de küçük bir bebek, Beyaz Saray'ın çitlerinden geçerek başkanlık arazisine girdi ABD'de yürümeye yeni başlayan bir bebek, Beyaz Saray'ı çevreleyen metal çitlerden sıkışıp geçerek başkanlık binasına giren en küçük davetsiz misafir oldu.

AA ABD Beyaz Saray'da yaşanılan olay, başkanlık binasının güvenliğinden sorumlu Gizli Servis memurlarını panikletti. Bugün sabah saatlerinde 2-3 yaşlarında olduğu görülen bir bebek, Beyaz Saray'ın etrafını saran metal çitlerden içeri girdi. Gizli Servis Sözcüsü Anthony Guglielmi, memurların, kuzey çit hattı boyunca, kısa bir süre önce Beyaz Saray arazisine giren "meraklı bir çocuk ziyaretçiyle" karşılaştıklarını söyledi. Güvenlik görevlileri, bebeği ailesine teslim etti Beyaz Saray güvenlik sistemlerinin harekete geçmesi üzerine güvenlik görevlileri bebeği aldı ve araziye erişim kısa bir süreliğine kısıtlandı. Görevliler, kısa bir süre sonra ailesine birkaç soru sorarak çocuğu teslim etti. Yeni direklerin arasında 13 santimetrelik boşluk bulunuyor Son yıllarda bir dizi güvenlik ihlalinden sonra Beyaz Saray çitlerinin yüksekliği iki katına çıkarılarak, yaklaşık 4 metreye yükseltilmişti. Yeni direkler arasında yaklaşık 13 santimetrelik boşluk bulunuyor.