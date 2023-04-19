ABD'de küçük bir bebek, Beyaz Saray'ın çitlerinden geçerek başkanlık arazisine girdi
AA

Beyaz Saray'da yaşanılan olay, başkanlık binasının güvenliğinden sorumlu Gizli Servis memurlarını panikletti.

Bugün sabah saatlerinde 2-3 yaşlarında olduğu görülen bir bebek, Beyaz Saray'ın etrafını saran metal çitlerden içeri girdi.

Gizli Servis Sözcüsü Anthony Guglielmi, memurların, kuzey çit hattı boyunca, kısa bir süre önce arazisine giren "meraklı bir çocuk ziyaretçiyle" karşılaştıklarını söyledi.

Güvenlik görevlileri, bebeği ailesine teslim etti

Beyaz Saray güvenlik sistemlerinin harekete geçmesi üzerine güvenlik görevlileri bebeği aldı ve araziye erişim kısa bir süreliğine kısıtlandı. Görevliler, kısa bir süre sonra ailesine birkaç soru sorarak çocuğu teslim etti.

Yeni direklerin arasında 13 santimetrelik boşluk bulunuyor

Son yıllarda bir dizi güvenlik ihlalinden sonra Beyaz Saray çitlerinin yüksekliği iki katına çıkarılarak, yaklaşık 4 metreye yükseltilmişti. Yeni direkler arasında yaklaşık 13 santimetrelik boşluk bulunuyor.