ABD’de küçük çocuğu tren raylarına iten kadına gözaltı

Annesiyle birlikte tren istasyonunda bekleyen 3 yaşındaki çocuğu perondan tren raylarına iten kadın gözaltına alındı.

ABD’nin Oregon eyaletinde, 28 Aralık’ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

32 yaşındaki Brianna Workman, annesiyle tren bekleyen 3 yaşındaki çocuğu aniden perondan tren raylarına itti.

Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, kadını savcılık kararıyla 5 ayrı suçtan gözaltına alındı.

Çocuğun sağlık durumu iyi

Bunun yanı sıra raylara itilen küçük çocuğun iyi olduğu belirtildi.

Gözaltı süresi devam edecek

DHA'nın haberine göre, savcılık, kadının kefaletsiz olarak mahkeme gününe kadar gözaltında tutulacağını vurguladı.

ABD'de 3 yaşındaki çocuğu tren raylarına attı VİDEO