Acil iniş sırasında uçağın sağ kanadı, araca isabet etti. İki kişi yaralanırken, otoyol saatlerce trafiğe kapatıldı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir otoyolda, korku dolu anlar yaşandı.

Küçük uçak, kalkıştan kısa süre sonra işlek bir otoyola acil iniş yapmak zorunda kaldı.

OTOYOLA ACİL İNİŞ

Yetkililer, Montgomery-Gibbs Executive Havaalanı'ndan kalkan "Piper PA-32" model uçağın, kısa süre sonra mekanik sorunlar nedeniyle Interstate 5 otoyoluna acil iniş yaptığını bildirdi.

ABD'de küçük uçak, otoyola iniş yaptı ViDEO

UÇAĞIN KANADI ARACA İSABET ETTİ

Otoyolda yoğun trafiğe neden olduğu belirtilen olayda, yetkililer, uçağın sağ kanadının bir kısmının koparak bir araca isabet ettiğini açıkladı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Araç içinde bulunan iki kişinin cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandığı bilgisini paylaşan yetkililer, uçağın içinde bulunan iki kişinin de yara almadan kurtarıldığını aktardı.

Otoyolun dört saatten uzun süre trafiğe kapatıldığı kaydedildi.