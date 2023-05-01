ABD'de kum fırtınası: 40'dan fazla aracın birbirine girdiği kazada çok sayıda ölü var ABD'in Illinois eyaletinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle meydana gelen 40'dan fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi yaşamını yitirirken yaklaşık 30 kişi de yaralandı.

İHA ABD'nin Illinois eyaletini kum fırtınası vurdu. Interstate 55 adlı otoyolda etkili olan fırtına nedeniyle 40'dan fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada çok sayıda kişi hayatını kaybederken yaklaşık 30 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Illinois Eyalet Polisi Sözcüsü düzenlediği basın toplantısında yaklaşık 40 ila 60 binek otomobil ve birkaç kamyonun yerel saatle 11.00 sularında meydana gelen zincirleme trafik kazasına karıştığını aktararak kamyonlardan ikisinin alev aldığını ve birinde patlama meydana geldiğini ifade etti. Otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.