ABD'de kuş uçağa çarpınca motor alev aldı Kuş çarpması sonucu motoru yanan uçak, geri dönerek acil iniş yaptı. Yangın anını, uçaktaki yolcu görüntüledi.

AA

ABD'de hareket halindeki uçakta panik yaşandı.

American Airlines'ın Glenn Columbus Havalimanı'ndan Phoenix Sky Harbor Havalimanı'na giden uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra aksilik yaşadı.

Motorda yangın çıktı

Uçağa çarpan kuş sonucu motor alev aldı. Yolculardan biri, yangın anını kaydetti.

Motoru yanan uçak, kalkıştan 30 dakika sonra güvenli bir şekilde Ohio'ya dönerek acil iniş yaptı. Olayda kimse yaralanmadı.

Acil durum ekipleri müdahale etti

Glenn Columbus Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, acil durum ekiplerinin olaya müdahalede bulunduğu, havalimanında uçuşların devam ettiği belirtildi.

Uçak servis dışı

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, uçağın bakım için kullanım dışı bırakıldığı, yolcuların Phoenix'e ulaştırılması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Önceliğimiz güvenlik. Yolculara anlayışları için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.