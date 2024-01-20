ABD'de kutup soğukları: Can kaybı 59'a yükseldi ABD'de etkisini sürdüren kar fırtınası ve kutup soğukları nedeniyle 12 Ocak'tan beri yaşamını yitirenlerin sayısı 59'a yükseldi.

İHA

ABD'nin geniş bir alanını etkileyen kar fırtınası ve soğuk hava dalgası, yaşam koşullarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Fırtınanın gücü nedeniyle ağaçlar ve elektrik hatları devrildi, binlerce ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Buzlanma nedeniyle kayganlaşan ve karla kaplanan yollarda trafik kazaları meydana geldi.

Birçok okulda eğitime ara verilirken, havayolu ulaşımında da aksamalar görüldü.

Kar fırtınası ve kutup soğukları nedeniyle 59 kişi hayatını kaybetti

ABD medyasına göre, 12 Ocak'tan bu yana ülke genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldi. En fazla can kaybı, 19 ölümle Tennessee eyaletinde yaşandı.

Yerel ve eyalet yetkililerine göre, Oregon'da 9, Illinois ve Mississippi'de 6, Washington eyaleti ve Kentucky'de 5, New York eyaletinde 3, Louisiana'da 2, Arkansas, Wisconsin, Wyoming ve New Hampshire'da ise birer ölüm kaydedildi.

Dondurucu soğukların hafta sonunda da devam etmesi bekleniyor, bu nedenle Amerikalılara dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyarılar yapıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)