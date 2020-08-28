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    ABD'de Laura Kasırgası şiddetini artırıyor

    ABD'nin Louisiana eyaletini vuran Laura Kasırgası en az 6 kişinin hayatına mal olurken, 500 bin kişinin tahliye edildiği ifade edildi.
    • DHA
    • 28.08.2020 - 17:48
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    ABD'de Laura Kasırgası şiddetini artırıyor

    ABD'nin Louisiana eyaletini Laura Kasırgası vurdu.

    Meydana gelen şiddetli fırtınada en az 6 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişinin yaralandığı ifade edildi.

    Saatte 240 km'ye ulaşan Laura Kasırgası için yetkililer, şiddetin 4'üncü kategoriye kadar çıkabileceğini belirtti.

    ABD'de Laura Kasırgası şiddetini artırıyor VİDEO

    500 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

    ABD'nin ve Meksika'nın körfez kıyılarını vuran Laura Kasırgası, kıyıdan uzak Louisiana ve Teksas iç kesimlerini de etkiledi.

    Bazı yerlerde yaklaşık 500 bin insanın  tahliye edildiği ve Lake Charles kentinde binaların ağır hasar gördüğü açıklandı.

    4 HORTUM MEYDANA GELDİ

    Louisina'yı terk eden Laura ayrıca 4 tane güçlü hortum üretti. Laura, bu sabah itibariyle tropikal özelliklerini kaybederek Arkansas'a doğru ilerlemeye başladı.

    ABD de Laura Kasırgası şiddetini artırıyor #1

    BEŞİNCİ KATEGORİYE ÇIKABİLİR UYARISI

    Louisiana Valisi John Bel Edwards, basına yaptığı açıklamada "Gün ışıdıktan sonra fırtınanın binalarda daha fazla hasara yol açtığını, selin zararının ise beklendiğinden az olduğunu gördük" dedi.

    Laura Kasırgası?nın iç bölgeleri terk etmeye başladığı ve hızının düştüğü kaydedilirken, ilerlediği yerlerde beşinci kategoriye geçmesinden endişe ediliyor. Saatte 254 kilometre hıza ulaşan fırtınalar, beşinci kategoride değerlendiriliyor.

    ABD de Laura Kasırgası şiddetini artırıyor #2

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