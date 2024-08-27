ABD'de liseli öğrenciler 40 yıl sonra katili yakalattı ABD'de bir grup lise öğrencisi, 1978 ve 1992 yılları arasında Tennessee ve Kentucky'de meydana gelen ve çözülememiş "kızıl saçlı cinayetleri" adı verilen bir dizi saldırıyı araştırarak, 40 yıl sonra bir katilin kimliğini ortaya çıkardı.

Haber Merkezi

ABD'de yaşanan bir cinayet çözme vakası dikkat çekti.

Tennessee eyaletinde 1978 ve 1992 yılları arasında Tennessee ve Kentucky'de çözülemeyen 'kızıl saçlı cinayetleri' adı verilen bir dizi saldırıyı lise öğrencileri araştırdı.

Araştırma, sosyoloji öğretmeni olan Alex Campbell'in öğrencilerine davayı incelemelerini teklif etmesiyle başladı.

FBI ÖĞRENCİLERE YARDIMCI OLDU

Öğrencilere FBI'dan davranış analisti Scott Barker yardımcı oldu.

Öğrenciler cinayetleri analiz etti ve bir katil profili oluşturuldu.

New York Post'un aktardığına göre incelemeler sonucunda, DNA teknolojisi kullanılarak Tina Farmer adındaki kurbanın cesedinde bulunan DNA'nın Jerry Johns adlı bir kamyon şoförüne ait olduğu tespit edildi.

GERÇEĞİ 40 YIL SONRA LİSELİLER ORTAYA ÇIKARDI

Ancak, Johns'un 2015 yılında cezaevinde ölmesi nedeniyle diğer cinayetlerle bağlantısı kesin olarak kanıtlanamadı.

Öğrencilerin araştırması sayesinde bir cinayet çözüldü, ancak diğer cinayetlerle ilgili kesin bir sonuca ulaşılamadı ve katilin hala hayatta olup olmadığı belirsizliğini koruyor.