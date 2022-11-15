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    ABD'de lobiler, Mehmet Öz'ün senatörlüğüne karşı birleşti

    ABD'de lobiler, Mehmet Öz'ün senatörlüğüne karşı birleşti

    Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, Öz'ün senatör olmasını engellemek üzere iş birlikleri yaptığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 10:26
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 10:52
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    ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin Senatör adayı Dr. Mehmet Öz, ara seçimlere Pensilvanya eyaletinden katıldı.

    Açıklanan sonuçlara göre, seçim çalışmalarını titizlikle yürüten Öz, Demokrat rakibi John Fetterman’a üstünlük kurmayı başaramadı.

    Fetterman, yüzde 51 oy oranına ulaşırken, Öz yüzde 46,6 oy aldı.

    Lobilerden Öz karşıtı çalışma

    Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), seçim sonuçlarının ardından itiraf gibi bir açıklama yaptı.

    ANCA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bu yılın başlarında Pensilvanya'daki ön seçimlerden önce, Dr. Öz'e karşı ilkeli bir duruş sergiledik." denildi.

    "Erdoğan'ın ajanı"

    Türk asıllı adayın "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ajanı" olduğu şeklinde ilginç iddialar öne süren kuruluş, "Öz, ABD Senatosu'nda koltuk arıyordu." dedi.

    Mehmet Öz'ün seçilmesini engellemek üzere farklı çevrelerden lobilerle bir araya gelindiği belirtildi.

    "Müttefiklerimizle çalıştık ve Öz'ü durdurduk"

    Söz konusu paylaşımda, "Yunan, Yahudi, Kürt ve Hristiyan müttefiklerimizle çalıştık ve Öz'ü durdurduk." şeklinde ifadeye yer verildi.

    ABD de lobiler, Mehmet Öz ün senatörlüğüne karşı birleşti #1

    Mehmet Öz'ü hedef aldılar

    Paylaşımda yer verilen ve Öz'ün hedef alındığı belgelerde ise "Tartışmasız bir şekilde Türk Hava Yolları'nda halkla ilişkiler danışmanı, tanıtım ajanı, bilgi hizmeti çalışanı ve siyasi danışman olarak hizmet veriyor.

    Öz, 2017 yılında Türk Hava Yolları ile 'Fly Good Feel Good' projesinde iş birliği yaptı. Bu proje, yolcularına daha da konforlu ve sağlıklı bir seyahat deneyimi yaşatmak için tasarlandı." denildi.

    ABD de lobiler, Mehmet Öz ün senatörlüğüne karşı birleşti #2

    ABD de lobiler, Mehmet Öz ün senatörlüğüne karşı birleşti #3


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