Dolar
6.8203
0.1262%
Euro
7.566
0.2477%
Altın
1729.32
0.6307%
Borsa
105520.47
0.1525%
G. Altın
379.237
0.7462%
Bitcoin
64237.86
0.2809%
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    ABD'de lüks mağazalar yağmalandı

    Oregon eyaletinde göstericiler, mağazaları adeta savaş alanına çevirdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2020 - 12:00
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    ABD'de lüks mağazalar yağmalandı

    ABD'de sular durulmuyor.

    Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde siyahi vatandaş George Floyd'un polis tarafından gözaltındayken öldürülmesi tansiyonu yükseltti.

    Ülkenin çeşitli bölgeleri göstericilerle polisin çatışmasına sahne olurken, mağazalarda yağma başladı.

    ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

    Görüntüler, Oregon eyaletinde kayda geçti. Eyalete bağlı Portland bölgesinde bir grup gösterici, camlarını ve kapılarını kırdıkları mağazaları birbirine kattı.

    ABD'de eylemciler lüks mağazaları yağmalamaya başladı VİDEO

    Görüş Bildir