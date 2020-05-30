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ABD'de lüks mağazalar yağmalandı
Oregon eyaletinde göstericiler, mağazaları adeta savaş alanına çevirdi.
- Haber Merkezi
- 30.05.2020 - 12:00
ABD'de sular durulmuyor.
Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde siyahi vatandaş George Floyd'un polis tarafından gözaltındayken öldürülmesi tansiyonu yükseltti.
Ülkenin çeşitli bölgeleri göstericilerle polisin çatışmasına sahne olurken, mağazalarda yağma başladı.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Görüntüler, Oregon eyaletinde kayda geçti. Eyalete bağlı Portland bölgesinde bir grup gösterici, camlarını ve kapılarını kırdıkları mağazaları birbirine kattı.
ABD'de eylemciler lüks mağazaları yağmalamaya başladı VİDEO