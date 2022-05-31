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    ABD'de makyaj mağazasının soyulma anı

    Los Angeles'ta makyaj malzemelerinin satıldığı mağazadaki hırsızlık anı kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 17:43
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    ABD'de makyaj mağazasının soyulma anı

    ABD'de makyaj ürünlerinin yer aldığı mağazada hırsızlık olayı yaşandı.

    Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde bulunan mağazada elleri poşetli üç hırsız, girdikleri dükkandaki rafları hızlı bir şekilde boşalttı.

    Makyaj malzemelerini çaldılar

    Raflardaki malzemeleri, herkesin gözü önünde siyah çöp poşetlerine dolduran korkusuz hırsızlar kameraya yansıdı.

    New York Post'un haberine göre, en az iki çalışan, hırsızlık anını izlemekle yetindi.

    Hırsızlık anı kamerada

    Hırsızlar, ellerindeki poşetleri doldurduktan sonra hızla çıkışa doğru hareket etti.

    Bir kadın, soygunu cep telefonuna kaydederken, "Aman Tanrım!" ifadesiyle yaşadığı şoku anlattı.

    ABD'de makyaj mağazasının soyulma anı VİDEO

    ABD de makyaj mağazasının soyulma anı #1

    ABD de makyaj mağazasının soyulma anı #2


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