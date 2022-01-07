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    ABD'de Marshall yangını, 513 milyon dolarlık hasara yol açtı

    1100 ev ve yapıyı yok eden yangının maddi boyutu hesaplandı. Uzmanlar, yangına meyilli bölgelerde yapılaşma olmaması konusunda uyardı.
    • AA & Ensonhaber
    • 07.01.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 11:29
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    ABD'de Marshall yangını, 513 milyon dolarlık hasara yol açtı

    Zaman zaman kasırgalara sahne olan ABD'nin karşı karşıya kaldığı bir diğer felaket, orman yangınları olarak biliniyor.

    ABD'nin Colorado eyaletinde meydana gelen Marshall yangını, bölge tarihinin en büyük yangını olarak kayıtlara geçti.

    MAHALLELER KÜL OLDU

    Eyalete bağlı Boulder County'de, tüm mahallelerin kül olduğu Denver ve Boulder arasında bulunan banliyö bölgesinin de değerlendirilmesinden sonra yangının ekonomik zararına ilişkin ilk tahmin yapıldı.

    513 MİLYON DOLARLIK HASAR

    Yetkililer, yangının en az 513 milyon dolarlık hasara yol açtığını ve yaklaşık 1100 ev ve yapıyı yok ettiğini belirtti.

    Boulder County yetkilileri, yeni toplam rakamın yıkılan ahırları, hangarları ve diğer ek binaları içerdiğini ancak büyük çoğunluğunun konut olduğunu söyledi.

    ABD de Marshall yangını, 513 milyon dolarlık hasara yol açtı #1

    BENZER OLAYLAR YAYGIN HALE GELEBİLİR

    En büyük hasarın, Louisville ve Superior şehirlerinin içinde ve çevresinde gerçekleştiği kaydedildi.

    Müfettişler hala, binlerce kişinin kaçmasına neden olan rüzgar güdümlü orman yangınına neyin neden olduğunu belirlemeye çalışıyor.

    Uzmanlar, iklim değişikliği sebebiyle yangına meyilli bölgelerde banliyöler büyüdükçe benzer olayların daha yaygın hale geleceğini söylüyor.

    ABD de Marshall yangını, 513 milyon dolarlık hasara yol açtı #2

    MARSHALL YANGINI

    Boulder County’de 30 Aralık'ta başlayan yangın, saatte 169 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerini tehdit etmişti.

    Eyalet tarihinin en büyük yangınında, Louisville ve Superior şehirlerinde yaklaşık 34 bin kişi tahliye edilmişti.

    İKİ KİŞİ KAYIP

    Yaklaşık 2 bin 500 hektarlık alanda etkili olan yangın, yaklaşık üç gün sonra kar yağışlarıyla sona ermişti.

    Yangın sonrasında kaybolan insanları kurtarma çalışmalarında ceset kalıntısına rastlandığı belirtilmişti. İki kişinin hala kayıp olduğu belirtiliyor.


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