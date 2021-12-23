ABD'de, Merck'in ürettiği ağızdan alınan koronavirüs ilacı da onaylandı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ABD’li ilaç firması Merck tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen hap formundaki Molnupiravir adlı ilaca acil kullanım onayı verdi.

ABD’de Covid-19’a karşı hap formundaki bir ilaca daha onay verildi.

Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, ABD’li ilaç firması Merck tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen hap formundaki Molnupiravir adlı ilaca acil kullanım onayı verildiği belirtildi.

SADECE 18 YAŞ ÜSTÜ İÇİN KULLANIMINA ONAY ÇIKTI

Açıklamada, Covid-19’a yakalanan yetişkinlerde hafif ila orta şiddette korona virüs hastalığının tedavisi için Merck'in Molnupiravir'i için acil kullanım izni yayınladığı aktarılarak, ilacın kemik ve kıkırdak büyümesini etkileyebileceğinden sadece 18 yaş üstü için kullanıma onay verildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "ilacın Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış sonrası tedaviye başlanan kişilerde tedavinin faydası gözlemlenmediği için söz konusu hastalarda kullanımına izin verilmemiştir." denildi.

"FDA ONAYLI DİĞER TEDAVİLERİN ERİŞİLEMEDİĞİ VEYA UYGUN OLMADIĞI DURUMLARLA SINIRLIDIR"

FDA'nın İlaç Değerlendirme ve Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Patrizia Cavazzoni yaptığı açıklamada ise, “Bugün verilen izin Covid-19 virüsüne ağızdan alınabilen hap şeklinde karşı ek bir tedavi seçeneği sunuyor. Molnupiravir'in kullanımı, Covid-19 için FDA onaylı diğer tedavilerin erişilemediği veya klinik olarak uygun olmadığı durumlarla sınırlıdır. Hastaneye yatış veya ölüm riski yüksek olan bazı Covid-19 hastaları için yararlı bir tedavi seçeneği olacaktır” ifadelerini kullanarak, “Virüsün yeni mutasyonları ortaya çıkmaya devam ettikçe, güvenlik ve etkinlikleri hakkında ek veriler üretmeye devam ederken, ülkenin Covid-19 tedavi cephaneliğini acil kullanım yetkisi kullanarak genişletmek çok önemlidir” dedi.