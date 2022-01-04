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    ABD’de metro turnikesinden atlarken hayatını kaybetti

    Bedava binmeye çalıştığı metronun turnikesinden atlamaya çalışan genç, kafa üstü düşerek yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 04.01.2022 - 13:41
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    ABD’de metro turnikesinden atlarken hayatını kaybetti

    ABD’nin New York kentinde metroya ücretsiz binmek isteyen 28 yaşındaki bir yolcu, defalarca turnike üzerinden atlamaya çalıştı.

    Başarılı olamayan yolcu son denemesinde ise takla atarak yere düştü.

    KAFA ÜSTÜ YERE ÇAKILDI

    Yaşanan kaza sonrası metroya gelen sağlık ekipleri, gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ölüm nedeninin boyun kırığı olduğu düşünülüyor.

    3 DOLAR VERMEMEK İÇİN CANINDAN OLDU

    Hayatını kaybeden kişinin ücretsiz olarak binmek istediği metronun bilet ücretinin ise 2.75 dolar olduğu öğrenildi.

    ABD’de metro turnikesinden atlarken hayatını kaybetti #1

    ABD’de metro turnikesinden atlarken hayatını kaybetti #2

    ABD’de metro turnikesinden atlarken hayatını kaybetti #3


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