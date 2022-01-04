ABD’de metro turnikesinden atlarken hayatını kaybetti

Bedava binmeye çalıştığı metronun turnikesinden atlamaya çalışan genç, kafa üstü düşerek yaşamını yitirdi.

ABD’nin New York kentinde metroya ücretsiz binmek isteyen 28 yaşındaki bir yolcu, defalarca turnike üzerinden atlamaya çalıştı.

Başarılı olamayan yolcu son denemesinde ise takla atarak yere düştü.

KAFA ÜSTÜ YERE ÇAKILDI

Yaşanan kaza sonrası metroya gelen sağlık ekipleri, gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ölüm nedeninin boyun kırığı olduğu düşünülüyor.

3 DOLAR VERMEMEK İÇİN CANINDAN OLDU

Hayatını kaybeden kişinin ücretsiz olarak binmek istediği metronun bilet ücretinin ise 2.75 dolar olduğu öğrenildi.