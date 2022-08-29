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    ABD'de, minik çocuğun nöbet geçiren annesini kurtarma anı

    Annesinin, serinlemek için girdiği havuzda çırpındığını gören 10 yaşındaki çocuk, suya dalarak annesini kurtardı. Küçük çocuğa cesaretinden dolayı ödül verildi.
    • 29.08.2022 - 12:32
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 12:40
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    ABD'de, minik çocuğun nöbet geçiren annesini kurtarma anı

    ABD'de havuzda fenalaşan annesinin yanına koşan çocuğun soğuk kanlılığı kameraya yansıdı.

    Oklahoma bölgesinde serinlemek için havuza atlayan Lori Keeney bu sırada nöbet geçirdi.

    Annesinin çırpındığını gören 10 yaşındaki Gavin Keeney ise koşarak havuza atladı.

    Nöbet geçiren kadını yüzerek havuz kenarına çıkarak çocuk, annesinin hayatını kurtarmış oldu.

    "Köpeğimiz bile beni kurtarmaya çalıştı"

    Olayın ardından güvenlik kamerası görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Lori, "Gavin havuzun dışında veranda da duruyordu ve sesimi duydu gelip havuza atladı. Köpeğimiz bile beni kurtarmaya çalıştı. Beni havuzun merdivenine doğru götürdü ve daha sonra babam geldi. İyiydim sadece biraz su yutmuştum" ifadelerini kullandı.

    ABD'de, minik çocuğun nöbet geçiren annesini kurtarma anı ViDEO

    ABD de, minik çocuğun nöbet geçiren annesini kurtarma anı #1

    "Oğlum çoğu zaman sağlığımla uğraşmak zorunda kaldı"

    Oğlunun yaklaşık 1 buçuk yıl öncede Heimlich manevrası yaparak hayatını kurtardığını söyleyen Lori, "Küçük oğlum çoğu zaman sağlığımla uğraşmak zorunda kaldı ve bunu her zaman çok iyi başardı" dedi.

    Cesur çocğua ödül verildi

    Oklahoma'daki Kingston Polis Departmanı da annesinin hayatını kurtaran 10 yaşındaki Gavin'i cesur davranışından dolayı ödüllendirdi.

    ABD de, minik çocuğun nöbet geçiren annesini kurtarma anı #2

    ABD de, minik çocuğun nöbet geçiren annesini kurtarma anı #3


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